Гран-при дальневосточного фестиваля "Красиво.ДВ" получил автор ролика о морозах в Якутии

ТАСС, 16 августа. Работа Николая Степанова о якутских морозах стала обладателем Гран-при первого дальневосточного онлайн-фестиваля "Красиво.ДВ", итоги которого подвели в онлайн-формате на портале "Твой Дальний Восток".

"Обладателем Гран-при первого дальневосточного онлайн-фестиваля "Красиво.ДВ" становится Николай Степанов с работой "Якутский холод" из Республики Саха (Якутия)", - объявил в прямом эфире имя победителя генеральный директор фестиваля Алексей Коропский. Он добавил, что обладатель главной награды фестиваля премирован 300 тыс. рублей.

Сам автор заявил о том, что был удивлен победой. "Я был номинирован в четырех номинациях, и когда услышал, что ни в одной не победил, уже ни на что не рассчитывал, начал ужинать. Но тут назвали мою фамилию, я в шоке", - сказал Степанов.

Победителями в отдельных номинациях стали Булат Базаров из Забайкальского края, Эрнест Леонидов с Камчатки, представитель Сахалинской области Алексей Рыбкин. В номинации "Звуки.ДВ" лучшим стал клип концерта группы "Up`рель", который прошел в старом терминале аэропорта Хабаровска, снятый Михаилом Никитиным. В номинации "Уникально.ДВ" победителем стала работа Дениса Шатохина из Сахалинской области с кадрами одного из самых труднодоступных мест России - маяка "Анива" на Сахалине. Все победители в номинациях получат по 100 тыс. рублей.

"Основной результат нашего фестиваля в том, что мы не только увидели, но и показали всем какой красивый, разнообразный, стильный, динамичный наш Дальний Восток. Какие невероятные и фантастические люди живут в нашем регионе - самые талантливые и одаренные. Я хочу сказать, что очень сложно подводить эти итоги, потому что нужно выбрать всего лишь несколько человек. Будь моя воля, я бы раздал всем призы" - добавил Коропский.

Онлайн-трансляция финала фестиваля велась из двух студий, находящихся во Владивостоке и в Москве. Коропский добавил, что организаторы сделают все, чтобы работы участников фестиваля увидели как можно больше зрителей. "Хочу поблагодарить всех участников фестиваля, наших финалистов, <...> а также полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева за то, что оказал теплую и важную поддержку в организации фестиваля", - сказал он.

О фестивале

Первый онлайн-фестиваль видеороликов "Красиво.ДВ" организован НКО "Дальневосточный фонд развития" и порталом "Твой Дальний Восток", чтобы показать красоту и самобытность макрорегиона.

Участниками онлайн-конкурса стали авторы из всех 11 дальневосточных регионов России, они представили почти 400 работ.

В течение первого отборочного этапа, который проходил в формате народного голосования, в финал прошли 55 фильмов. После, их оценивало профессиональное жюри, в том числе режиссер и телеведущая Жанна Бадоева, поэтесса Юлия Соломонова, фотограф, основатель первого блога о путешествиях по Дальнему Востоку Игорь Старовойтов.