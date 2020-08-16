Патриарх Кирилл освятил Никольский храм в Красногорске

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил Никольский храм в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. На богослужении присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев, за вклад и поддержку Московской епархии патриарх вручил ему орден Преподобного Сергия Радонежского I степени.

"С особым чувством я освящал сегодня этот храм, - сказал патриарх Кирилл, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы губернатора. - Я видел, как он начинал воздвигаться, обретал свою красоту. Господь благословил сделать великое дело. Дай бог, чтобы каждый приходящий в этот храм, укреплялся в вере, обретал душевное спокойствие и силу совершать добрые дела. Особую благодарность хочу выразить губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву".

Никольский храм открылся в 2019 году. Комплекс построен в нео-византийском стиле. Его верхний этаж посвящен святителю Николаю Чудотворцу, нижний - святому апостолу Андрею Первозванному. Купола храма могут менять цвет в зависимости от праздника.