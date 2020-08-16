Что известно о третьем этапе испытаний вакцины? Главное о коронавирусе за 16 августа

Россия
- Всего зафиксировано 922 853 случая заражения, из них новых — 4 969. За сутки умерли 68 человек, за весь период — 15 685.
- Третий этап исследований вакцины от коронавируса может начаться в течение 7-10 дней. В нем примут участие несколько десятков тысяч человек.
- Глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи сообщил ТАСС, что гражданский оборот вакцины начнется через месяц после третьего этапа исследований.
- Группа специалистов Минздрава России вылетела в Узбекистан для оценки ситуации с пандемией коронавируса в регионе и оказания необходимой помощи.
Москва
- Всего зафиксировано 252 374 случая заражения, из них новых — 688 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано около 21 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти США одобрили применение нового теста на заражение коронавирусом по образцу слюны, при котором не требуется брать мазок из носоглотки.
- Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо повторно заразился коронавирусом. В марте у 58-летнего чиновника впервые была обнаружена инфекция и он прошел курс лечения.