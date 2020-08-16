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Активисты и полиция начинают покидать гору Куштау в Башкирии

При этом на месте проведения акции осталась баррикада
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© Ильфат Кинзябаев/ТАСС

ТАСС, 16 августа. Большинство представителей правоохранительных органов и активисты начинают покидать шихан Куштау, где с субботы собрались выступающие против разработки этой горы. Очередь из машин стоит на выезд с подножия горы и близлежащей деревни Урняк, передает корреспондент ТАСС.

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На месте проведения акции лежит колючая проволока, которая была привезена для ограждения, но так и не была установлена. Она разбросана вдоль тропинок. Один из участков перегорожен металлическими конструкциями с колючей проволокой, написано, что объект находится под вооруженной охраной. Несколько дальше стоит баррикада, которую делали активисты, выступающие в защиту горы - навалены камни, ветки, фрагменты труб.

Ранее глава региона Радий Хабиров посетил собравшихся на горе активистов, в пресс-службе главы Башкирии корреспонденту ТАСС сообщили, что разработка шихана Башкирской содовой компанией (БСК) будет приостановлена.

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