Первая леди Бразилии вылечилась от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 августа. /ТАСС/. Первая леди Бразилии Мишель Болсонару сообщила, что излечилась от заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом она сообщила в воскресенье в Instagram.

"Результат отрицательный. Благодарю за ваши молитвы и проявления внимания", - гласит подпись к сторис в ее аккаунте. Там же супруга бразильского лидера разместила фото результатов субботнего ПЦР-теста на коронавирус.

В конце июля пресс-служба главы государства сообщила о заражении 38-летней первой леди коронавирусом, вскоре после того, как инфекцию перенес ее супруг Жаир Болсонару. По словам бразильского лидера, он чувствовал недомогание только в первые дни болезни, после чего начал принимать гидроксихлорохин, хотя Всемирная организация здравоохранения ранее заключила, что лекарство не имеет положительного эффекта при использовании его пациентами с коронавирусом. 25 июля он объявил о выздоровлении.

Помимо самого Болсонару и его супруги, коронавирус перенесли восемь министров бразильского правительства. Накануне также стало известно о заражении младшего сына президента, 22-летнего Ренана Болсонару.