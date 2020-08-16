Полиция задержала координатора "Открытой России" Татьяну Усманову

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Координатора движения "Открытая Россия" Татьяну Усманову задержали в воскресенье на Ленинградском шоссе в Москве и доставили в полицию. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Оксана Опаренко.

"Усманову задержали на Ленинградском шоссе. Полиция остановила ее автомобиль, после чего ей приказали выйти из него и доставили в ОМВД Басманного района Москвы", - сказала защитник. Она отказалась от дальнейших комментариев.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной задержания стало то, что Усманова планировала участие в митинге у посольства Белоруссии в Москве.