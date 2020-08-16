Власти Пермского края направят порядка 100 млн рублей на программу "Земский учитель"

ПЕРМЬ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют в ближайшие три года направить около 100 млн рублей на реализацию в регионе программы "Земский учитель", чтобы поддержать преподавателей, решивших переехать и работать в школе в селе или небольшом городе. Об этом в ходе первого прямого эфира в социальной сети "Одноклассники" рассказал врио губернатора края Дмитрий Махонин.

"Мы в ближайшие три года на эти цели [реализацию программы "Земский учитель"] готовы направить порядка 100 млн рублей из регионального и федерального бюджета. Считаю, что это такое неплохое подспорье для тех людей, которые для себя выбрали профессию преподавателя и учителя, еще и переехали в сельскую местность", - сказал он.

Ранее министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказывала журналистам, что в этом году в программе "Земский учитель" участвует более 100 школ из 31 муниципалитета региона, в которых открыто почти 230 вакансий. Больше всего в селах и небольших городах с населением до 50 тыс. человек не хватает учителей английского и русского языков, физики, математики, начальных классов. Особо "острая нехватка" складывается на севере края. С учителями, прошедших конкурсный отбор, заключат трудовой договор, по которому педагог будет обязан отработать в школе пять лет, также они получат служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей, деньги можно потратить на любые нужды, но в случае досрочного увольнения им придется вернуть компенсацию в краевой бюджет.