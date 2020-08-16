Конкурс на факультет космических исследований МГУ составляет 40 человек на место

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Конкурс на созданный в 2017 году факультет космических исследований в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова составляет порядка 40 человек на место. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Интересно, что на новый организованный факультет космических исследований конкурс, мне кажется, 40 человек на место", - сказал он. "Высокий конкурс на факультет вычислительной математики и информатики, на мехмат, это по естественным, на биофак, на факультет психологии", - отметил Садовничий.

Ранее ректор МГУ прогнозировал повышение конкурса на специальности, связанные с искусственным интеллектом. На биологический и математический факультеты конкурс может повыситься на фоне ситуации с пандемией коронавируса, предполагал он.

В МГУ в 2019 году поступили около 10 тыс. абитуриентов. Как ранее заявлял ректор, четверть из них являются победителями школьных олимпиад.