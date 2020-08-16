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Пандемия COVID-19

Глава НИЦ им. Гамалеи заявил, что Запад пытается перекупить их ученых

Александр Гинцбург подчеркнул, что у западных коллег не получится переманить ученых исследовательского центра

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Западные ученые пытаются переманить в свои институты сотрудников Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, но это бесполезно. Об этом заявил в воскресенье глава центра Александр Гинцбург в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

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"Коллектив научных сотрудников, который сейчас собран и уже в течение последних 10 лет работает в институте Гамалеи... Этому составу ученых позавидовал бы любой американский или европейский университет <...> Пытаются [перекупить сотрудников], да, но ничего не получится", - сказал он.

Гинцбург также отметил, что с негативной реакцией западных коллег на зарегистрированную российскую вакцину от коронавируса необходимо смириться.

"Я бы не стал называть это заговором. Я бы сказал, что это естественная реакция западных компаний негативная на неожиданное для них появление отечественного продукта. Поэтому я думаю, что нужно выдержать этот негативизм, который сейчас на нас обрушился и который хорошо оплачен", - подчеркнул он.

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