Гранты на сумму 14,1 млн рублей получили участники четвертой смены "Территории смыслов"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Победители грантового конкурса, который проходил в рамках четвертой смены форума "Территория смыслов", получили в общей сложности 14,1 млн рублей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба форума.

"Всего в ходе четвертой смены "Вызовы образования" на конкурс было подано 128 заявок. Победителями стали 30 человек из 25 субъектов РФ. Они получили гранты на общую сумму более 14,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что среди победителей девять человек являются цифровыми аватарами, которые принимают участие в работе форума в режиме онлайн.

По данным организаторов, самый маленький грант в размере 70 тыс. рублей получил Руслан Сеидов из Курской области с проектом "Школа - территория здорового образа жизни". Больше всего средств получила Лилит Арутюнян из Приморского края. На сумму в 1,4 млн рублей она будет реализовывать проект "Дальневосточная Россия. Перезагрузка в школе".

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей". Образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Смена "Вызовы образования" проходит с 11 по 17 августа. В ней принимают участие 200 человек, которые находятся на площадке "Сенеж". Еще около 600 человек подключены к работе форума дистанционно.