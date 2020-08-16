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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Протестующие в Минске рассказали, откуда в городе столько бело-красных флагов

Многие сшили флаги из старых тряпок, потому что сейчас, как говорят сами демонстранты, в универмагах ни красной, ни белой ткани нет
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Участники протестных акций в Минске рассказали, что приобрели бело-красно-белые флаги заранее, а в магазинах белую и красную ткань для пошива сейчас не найти.

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Представители СМИ задались вопросом, когда и как в стране появилось столько подобной атрибутики. Протесты в воскресенье насчитывали более 100 тыс. человек в столице, и у большинства в руках были соответствующие флаги.

"Мы просто покрасили простыни", - показал один из участников протеста. "Мы сшили из старых тряпок, потому что сейчас в универмагах ни красной, ни белой ткани нет", - сказала другая собеседница.

"В Московско-Венском торговом центре брали, сейчас там заказов на четыре листа вперед, - поделились минчане - Но главный поставщик - это один интернет-магазин, за два дня доставляют, мы заказывали еще месяца три назад".

Бело-красно-белый флаг был официальным флагом Белорусской Народной Республики (1918-1919), он же стал государственным флагом на несколько лет после распада Советского Союза. Сейчас оппозиция использует его на своих акциях протеста.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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