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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

Всего с начала пандемии в столице умерли 4 666 человек

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 4 666 человек с коронавирусом. На 16 августа в Москве зафиксировано почти 252,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 197 тыс. пациентов.

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РоссияПандемия COVID-19
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