На Камчатке отметили возросший интерес туристов к вулканам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Туроператоры на Камчатке отметили повышенный спрос жителей и гостей полуострова на посещение вулканов: ежегодно их покоряют около 60 тыс. человек, большинство из которых - россияне. Об этом ТАСС сообщила врио руководителя краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Лассаль.

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, выступая 15 августа на совещании под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отметил, что регион готов стать модельным для развития экологического туризма в России и довести число занятых в этой сфере к 2025 году до 10 тыс. человек. По его словам, развитие качественно новой сферы туризма позволит создать в регионе новую инфраструктуру, которая подтолкнет к развитию "сотни малых и средних предприятий".

"У нас есть множество вариантов туров выходного дня, когда на специальных вахтовках туристов подвозят прямо к подножию исполина, откуда начинается восхождение. Такой вид отдыха популярен как у жителей, так и у гостей Камчатки, - рассказала Лассаль. - В хорошую погоду на Мутновском, Горелом и Вилючинском вулканах можно встретить не менее ста туристов, даже несмотря на закрытие государственных границ (в связи с пандемией коронавируса). Люди едут через турфирмы, самостоятельно, большими компаниями, так что ежегодно так называемые домашние вулканы (те, до которых можно легко добраться из Петропавловска-Камчатского) посещают около 60 тыс. туристов", - рассказала Лассаль.

На Камчатке около 190 вулканов, 29 из которых действующие. Здесь же расположен самый высокий активный вулкан Евразии - Ключевская сопка, не прошло еще и двух месяцев, как по склону вулкана перестала течь лава. По словам Лассаль, посещение "домашних" вулканов включено в так называемые социальные туры - бесплатные путешествия для льготных категорий граждан, субсидированные из краевого бюджета. В 2020 году на эти цели выделено 14 млн рублей.

Высокие цели

На Камчатке работают более ста туроператоров - их количество в пандемию выросло почти на 10%, и большинство из них предлагает в своих программах посещение вулканов. Несмотря на то, что в крае есть вулканы, на которые поднимаются даже дети, покорение большинства вершин требует хотя бы начальной физической подготовки. Начальник поисково-спасательного отряда центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае Александр Путятин напомнил, что перед тем, как отправиться в поход, нужно адекватно оценить свои силы.

"Стоит обязательно зарегистрировать свой маршрут в МЧС, подумать об общем состоянии здоровья и дополнительных средствах связи - заряженных аккумуляторах и резервных мобильниках. У каждого члена тургруппы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, нож, продукты. Перед тем, как отправиться на вершину, хорошо изучите маршрут и возможные "подводные камни" будущего восхождения - об этом лучше спросить спасателей. Напомню и про запасную непромокаемую теплую одежду, аптечку первой помощи с бинтами, обезболивающими и дезинфицирующими средствами", - сказал Путятин.

Он добавил, что многие туристы, особенно иногородние, недооценивают коварство камчатских вулканов, что приводит к происшествиям. Только в этом сезоне на вершинах исполинов полуострова погибли два человека, еще нескольким туристам после восхождения понадобилась медицинская помощь.

Но даже в советах опытного спасателя есть исключения. Уже несколько лет в крае работает программа социального туризма, участники которой - люди с ограниченными возможностями здоровья, покоряют не только доступные достопримечательности полуострова, но и подножия вулканов. Идея создания специализированных туров для инвалидов принадлежит предпринимателю Александру Мещанкину: мужчина построил возле города Елизово гостевые дома, каждый квадратный метр которых продуман для удобства людей с ограниченными возможностями.

"В этой истории есть личный мотив: моя теща передвигается на инвалидной коляске и несколько лет вообще не выходила из дома. На мир она смотрела только через окно, а все происходящее на улице записывала в тетрадку. "За окно" я ее все-таки вытащил, и именно тогда возникла идея проводить туры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Разработал адаптивные маршруты, стал приглашать желающих, и мы поехали по полуострову. Восторг в глазах человека, который в инвалидном кресле оказывается у подножия великолепнейшего тысячелетнего исполина, не описать никакими словами", - поделился предприниматель.

Мещанкин рассказал, что в этом году, несмотря на коронавирусные ограничения, несколько туров для инвалидов он уже провел. "Мы были на Авачинском и Мутновском вулканах, добрались до Вачкажца, ездили на морские прогулки. И эту работу собираемся продолжать - думаю, что такие туры могут заинтересовать и иностранных гостей", - уверен он.

Стоп-кадр

Пандемия коронавируса, несмотря на все предоставляемые меры государственной поддержки, внесла коррективы в планы не только отдыхающих, но и работников туристической сферы. Так, организатор фотопутешествий Владимир Кириллов, который в предыдущие годы работал только с иностранными туристами, этим летом перекраивает свою программу для россиян.

"Последние пару лет я водил в основном китайские группы, причина банальна - иностранцы платят больше. В этом году будем туры переделывать - разница менталитетов все-таки сказывается. Азиаты, например, предпочитают максимально близко доехать до места съемки, сделать фото, сесть в машины и уехать. С российскими группами я не работал уже давно, так что будем ориентироваться по ситуации. Наши люди точно выносливее, но иногда чуть более конфликтные, и это плохой спутник в горах. Буду искать новые неизбитые маршруты: до всех доступных красот пробивные россияне могут добраться и самостоятельно", - поделился Кириллов.

Несмотря на популярность туров по камчатским вулканам, посещение их нельзя назвать бюджетным удовольствием: в среднем стоимость поездки на один из "домашних" вулканов с услугами гида доходит до 5 тыс. рублей. Стоимость семидневного тура без учета перелета - до 70 тыс. рублей. В эту цену включены проживание, проезд до подножия, питание и сопровождение на вершины. На последнем пункте этого списка сотрудник турфирмы Алексей Юлеев советует не экономить.

"У нас заявки на месяц вперед расписаны: люди хотят попасть на Вилючинский, Горелый, Мутновский вулканы, Толбачик, Ключевскую сопку. И если на "домашние" исполины еще можно сходить своей компанией - на них все-таки достаточно многолюдно, то чуть дальше одним уезжать точно не следует. Скажу избитую фразу, но актуальность она не теряет: горы ошибок не прощают. И отправляться покорять вершины лучше в надежной компании профессионалов", - сказал гид.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в свою очередь предложил создать отдельную круизную компанию для организации туров по Дальнему Востоку. По его мнению, это повысит доступность таких поездок и поможет россиянам посетить в том числе отдаленные территории.