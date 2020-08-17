Новосибирские медики провели операцию по устранению аритмии у пациентки с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина успешно провели редкую за Уралом операцию по устранению жизнеугрожающей аритмии, возникшей в результате выраженного снижения насосной функции сердца, у пациентки с коронавирусом, сообщил ТАСС заведующий отделением нарушений ритма сердца центра имени Мешалкина Виталий Шабанов.

В случаях, когда пациент имеет дилятационную кардиомиопатию - нарушение работы насосной функции сердца, у него возникает выраженная одышка, и он не может выполнять обычную физическую нагрузку, частым осложнением данного заболевания являются жизнеугрожающие аритмии и тахикардии. Ввиду большого числа таких осложнений и малого числа российских клиник, способных делать подобные операции, такие пациенты обычно погибают.

"Операция прошла в особом порядке, самой последней в тот день, чтобы исключить контакт пациентки с другими больными. Операция шла 5,5 часа и прошла успешно", - сказал Шабанов.

По его словам, 48-летняя жительница Приморья имела дилятационную кардиомиопатию, из-за чего насосная функция ее сердца была снижена с 70% до 27%, а также жизнеугрожающее нарушение ритма сердца. Женщина стояла в очереди на трансплантацию сердца, в связи с чем была вынуждена переехать в Новосибирск. Кроме того, женщине был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор.

"Такой дефибриллятор, в случае, когда есть угроза для жизни, дает разряд и спасает человека от смерти. Так получилось, что болезнь прогрессировала настолько, что он у пациентки срабатывал по 10-20 раз в день, а каждое срабатывание, по ощущениям, это как удар в грудь от крепкого мужчины. Когда она к нам поступила, он срабатывал уже практически без остановки", - отметил Шабанов.

Женщина обратилась к врачам, но из-за пандемии она попала в обычную многопрофильную больницу. Проконсультировавшись с врачами центра имени Мешалкина, было принято решение о срочной операции. Однако, сделанный при госпитализации в Центр имени Мешалкина тест на коронавирус дал положительный результат. Обычно в таких случаях пациента сначала лечат от вируса, а только потом проводят операцию, но в данном случае срочное оперативное вмешательство было необходимо.

Сложность операции

По словам Шабанова, из-за коронавируса операция требовала нестандартного подхода. Она была назначена самой последней за день, чтобы исключить возможность контакта женщины с другими пациентами. Кроме того, сама операция считается очень сложной, и за Уралом ранее такие операции не выполнялись.

Сложность операции состояла в том, что очаг аритмии находился снаружи сердца. Что бы его найти, необходимо было завести катетер путем пункции сердечной сорочки - наружной оболочки сердца. Чтобы успешно выполнить настолько сложную операцию, необходим опыт и высокотехнологическое оборудование, отметил медик.

После операции женщина была переведена в реанимацию, после чего в изолированную палату, а затем в "ковидный" госпиталь. По словам Шабанова, пациентка чувствует себя хорошо. Врачи же надеются, что работа насосной функции ее сердца нормализуется и трансплантация сердца ей не понадобится.

"Мы надеемся, что у пациентки не будет больше таких нарушений ритма, ей назначена адекватная медикаментозная терапия. Мы надеемся, что у нее поднимется фракция выбросов насосной функции сердца и мы снимем ее с очереди на трансплантацию", - отметил собеседник агентства.

О клинике

НМИЦ им. Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и с нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. При этом экс-директор центра Александр Караськов, его супруга Ирина Бойцова и бывший замдиректора клиники Евгений Покушалов обвиняются в присвоении и растрате более миллиарда рублей.