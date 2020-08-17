Мишустин в онкологическом диспансере в Магадане осмотрел радиологический корпус

МАГАДАН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках поездки в Магадан посетил областной онкологический диспансер, где осмотрел реконструированный радиологический корпус, ознакомился с ходом реконструкции одного из корпусов и побеседовал с медперсоналом и врачами, награжденными за большой вклад за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Премьер осмотрел кабинеты и современную тяжелую технику для диагностики онкологических заболеваний, он также интересовался техническими характеристиками приборов и тем, хватает ли специалистов для работы на них. В ответ один из сотрудников лаборатории представился "медицинским физиком" и рассказал, что получил профильное образование в Белгороде, но вернулся работать в родной Магадан. Мишустин поинтересовался, получил ли молодой специалист положенные ему подъемные, на что он ответил утвердительно. После краткого осмотра клиники глава правительства подошел к врачам, чтобы пообщаться с ними.

"Добрый день, дорогие доктора. Вы сами не разрешаете здороваться за руку, но я приветствую вас всех", - обратился к медработникам Мишустин. Он также поблагодарил их за самоотверженную работу в период пандемии. "Больница выглядит очень прилично, но мне кажется важным сделать так, чтобы молодые врачи могли сюда приезжать именно на хорошую технологию. Также, мне кажется, молодые врачи с удовольствием приедут в хороший, серьезный госпиталь или университетскую клинику, где будут нормальное оборудование и нормальные условия для жилья", - также отметил Мишустин.

Премьер добавил, что в том случае, если все будет налажено на высоком профессиональном уровне, с кадрами в Магадане будет проще. Врачи также рассказали главе правительства о том, что пациенты больницы нуждаются как в отечественных, так и в зарубежных препаратах, причем важно, чтобы у них была возможность продолжать свое лечение не только в больничных условиях, но и амбулаторно. Мишустин напомнил, что было принято решение о снятии ограничений на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы. Он отметил, что изначально было намерение производить соответствующие лекарства в России, но оказалось, что "не все так просто", поэтому и было принято соответствующее решение.

"Самое главное - это жизнь и здоровье наших детишек. Дай бог, чтобы в стране были достаточные доходы - так, чтобы ни наши детки, ни больные не нуждались в лекарствах", - добавил премьер.

Реконструируемый корпус

Осмотрел премьер и реконструируемый корпус. Площадь реконструируемого здания составляет 6,5 тыс. квадратных метров. Среди ключевых проблем - общая изношенность здания 1964 года постройки и то, что предыдущий подрядчик свернул работы на объекте, не доведя их до конца.

Премьеру доложили о том, что новым генеральным подрядчиком является Уральский оптико-механический завод, который является комплексным производителем медицинского оборудования, это уже шестой объект компании. Его специалисты полностью пересмотрели проект корпуса с точки зрения сейсмической безопасности и жестких климатических условий Колымского края. По словам гендиректора завода, они готовы полностью завершить работы на объекте в третьем квартале 2022 года, раньше положенных сроков, если средства будут освоены раньше (само финансирование планируется начать с 2021 года).

"У меня нет сомнений в том, что мы просто должны передвинуть эти средства вперед. Примерно 600 млн, вы говорите, (хотите освоить) по этому году?", - ответил на это Мишустин, обратившись к министру финансов Антону Силуанову, который присутствовал при этой беседе. "Сделаем", - пообещал министр финансов.

Мишустину также рассказали, что 55,8 процентов медоборудования на объекте будет отечественного производства. "Это здорово. В наццелях, которые определены президентом России, самое главное - это, конечно, здоровье людей и то, чтобы у нас среда обитания, жизнь человека была комфортной, чтобы медицинская помощь, которая оказывалась, была очень достойной везде, вне зависимости от того, где мы - на Дальнем Востоке, на юге, в центре России. Здорово, что вы это делаете. Особенно меня радует то, что отечественное медицинское оборудование здесь представлено так серьезно - больше 50%. Давайте доведем до 75%, а потом, наверное, только какие-то единичные элементы останутся. Дай бог, чтоб так было", - сказал Мишустин.

Магаданский областной онкоцентр начал работать в 1955 году, он оказывает высококвалифицированную специализированную медпомощь онкологическим больным и пациентам с предопухолевыми состояниями в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях с применением хирургических, лекарственных и лучевого методов. В настоящий момент оснащены и работают на полную мощность новые радиологический и диагностический корпуса. Ведется реконструкция диспансера, по окончании которой в здании будут размещены отделения хирургии, химиотерапии и реанимация в новом едином комплексе. Для лечения онкологических заболеваний каждый год планируется проводить около 200 оперативных вмешательств на высоком технологическом уровне. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" онкодиспансер получил современные аппараты, которые снижают риск кровотечений при операциях на внутренних органах и способствуют более быстрому процессу восстановления тканей.