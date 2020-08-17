СМИ: премьер Японии проходит медосмотр

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проходит в понедельник медицинское обследование в больнице университета Кэйо в центральной части Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что осмотр будет длиться в течение дня. Правительственные источники телеканала сообщили, что речь идет о плановой проверке. Для этого Абэ взял выходной, воспользовавшись периодом летних отпусков. В июне глава правительства уже проходил осмотр в этой же больнице.

В начале августа в японском еженедельнике Flash появилась информация, что Абэ 6 июля стало плохо в его рабочем кабинете. Источники издания утверждают, что у премьера была рвота с кровью. После этого в его графике был пятичасовой пробел.

Кроме того, глава правительства Японии в последнее время достаточно рано возвращается в свой дом в районе Томигая. Также пресс-конференции премьера стали проводиться реже.

Генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Абэ, заявив, что тот в полном объеме выполняет свои обязанности.

В 2007 году у Абэ были проблемы с кишечником, в результате болезни он подал в отставку, и его первый премьерский срок продлился всего год. Тогда сообщалось, что он переболел язвенным колитом.