Губернатор Чукотки завершил курс лечения от пневмонии

"Основной курс лечения от пневмонии завершен. Основные показатели в норме", - сообщил Копин в понедельник на своей странице в Instagram. Он добавил, что сейчас проходит реабилитацию.

В конце июля Копина доставили с высокой температурой в областную больницу. Было известно, что перед этим глава региона общался с носителем коронавирусной инфекции. В больнице губернатора тестировали на коронавирус, но инфицирование не подтвердилось.