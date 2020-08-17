Губернатор Чукотки завершил курс лечения от пневмонии

ТАСС, 17 августа. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин завершил курс лечения от пневмонии.
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Основной курс лечения от пневмонии завершён. Основные показатели в норме. Реабилитация. Спасибо всем за неравнодушие и поддержку в это время! ᅠ #Чукотка #Арктика #НастоящаяАрктика #МирНастоящихЛюдей #ДальнийВосток #ДФО #Chukotka #WorldOfRealPeople #Arctic #RealArctic #FarEastRussia
"Основной курс лечения от пневмонии завершен. Основные показатели в норме", - сообщил Копин в понедельник на своей странице в Instagram. Он добавил, что сейчас проходит реабилитацию.
В конце июля Копина доставили с высокой температурой в областную больницу. Было известно, что перед этим глава региона общался с носителем коронавирусной инфекции. В больнице губернатора тестировали на коронавирус, но инфицирование не подтвердилось.