{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатор Чукотки завершил курс лечения от пневмонии

Роман Копин проходит реабилитацию

ТАСС, 17 августа. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин завершил курс лечения от пневмонии.

"Основной курс лечения от пневмонии завершен. Основные показатели в норме", - сообщил Копин в понедельник на своей странице в Instagram. Он добавил, что сейчас проходит реабилитацию.

В конце июля Копина доставили с высокой температурой в областную больницу. Было известно, что перед этим глава региона общался с носителем коронавирусной инфекции. В больнице губернатора тестировали на коронавирус, но инфицирование не подтвердилось.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округ
Пандемия COVID-19
В Болгарии выявили минимальное за последние два месяца число заражений коронавирусом
Общее число инфицированных достигло 14 365
Читать полностью