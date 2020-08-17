"Известия": эксперты назвали среднюю зарплату российских учителей во II квартале

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Средняя зарплата российских учителей по итогам второго квартала 2020 года составила менее 31 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического центра "Авито работа".

Самую высокую среднюю зарплату получают московские учителя - 51,6 тыс. рублей, педагоги из Санкт-Петербурга зарабатывают в среднем 35,1 тыс. рублей, третью строчку рейтинга занимают екатеринбургские педагоги со средним заработком в размере 29,8 тыс. рублей. Наименьшая средняя заработная плата зафиксирована в Волгограде - 20,6 тыс. рублей, что в 2,5 раза меньше заработка столичных учителей.

Средние зарплаты учителей остальных регионов во втором квартале 2020 года варьируются в пределах от 20 до 30 тыс. рублей. Учителя в Казани в среднем получают 29 тыс. рублей, в Перми - 27,2 тыс., в Омске - 26,9 тыс., в Иркутске - 26,5 тыс., в Красноярске - 26,2 тыс., в Краснодаре - 25,9 тыс. руб. В числе городов с самыми низкими средними зарплатами учителей отмечены Воронеж (21,7 тыс. рублей) и Новосибирск (21,1 тыс. рублей).

22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме предложил уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей с учетом стандартов жизни в конкретных регионах.

По данным Росстата, по итогам 2019 года средняя зарплата педагогов общего образования составила 41,1 тыс. рублей, работников дошкольных организаций - 33,9 тыс. рублей.