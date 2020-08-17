Сэкономленные от отмены празднования юбилея Карелии средства направили на соцподдержку

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Карелии сэкономили 167 млн рублей за счет отказа от массовых мероприятий в честь 100-летия Карелии, намеченных на сентябрь 2020 года. Средства направили на поддержку бизнеса в период пандемии, социальную помощь и реализацию национальных проектов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

В апреле глава Карелии Артур Парфенчиков отменил запланированные на 5 сентября 2020 года празднования 100-летия Карелии из-за пандемии коронавируса.

"В результате отмены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике, вызванной коронавирусной инфекцией, по решению главы Республики Карелия большинства спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, запланированных к празднованию 100-летия Республики Карелия в 2020 году, высвободились средства бюджета в размере 167 млн рублей", - говорится в сообщении.

Деньги направили на дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также на поддержку малого и среднего бизнеса, оказавшегося в зоне риска из-за пандемии. Часть средств пошла на единовременные выплаты более чем 5,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы, трем многодетным семьям для улучшения жилищных условий, а также на региональную часть ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию, которые осуществляются в софинансировании с федеральным бюджетом.

Средства также направили на оказание помощи в рамках национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение". Власти организовали доставку пожилых жителей сел старше 65 лет на диспансеризацию и скрининги в больницы, а также предоставили единовременные выплаты врачам в ходе проекта по обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами. В правительстве республики также отметили, что помимо средств от отмененных массовых праздников на эти цели также направили деньги от сокращения расходов государственной власти и подведомственных учреждений на командировки и оплату проезда к месту отдыха, прием иностранных делегаций и по итогам конкурсных процедур.

Экономия средств в размере 61,1 млн рублей также возникла в республиканской субсидии бюджету Петрозаводска, часть денег из которой планировалось потратить на проведение Дня республики. В итоге власти региона согласовали муниципалитету перераспределение средств. Теперь их направят в том числе на благоустройство городских территорий, в том числе вокруг знака "Дерево дружбы", укладку искусственного поля на стадионе "Юность", установление санитарно-защитной зоны кладбища "Пески" и ремонт тротуаров и газонов вдоль улицы Московской.