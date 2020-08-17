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Пандемия COVID-19

Мэр Антальи заразился коронавирусом

Мухиттин Бёджек сообщил, что он находится в больнице

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Мэр курортного турецкого города Анталья Мухиттин Бёджек сообщил, что заразился коронавирусом.

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"Сегодняшний мой тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас я в порядке, в хорошем настроении. Я изолирован в больнице, за моим состоянием наблюдают врачи, - написал он в понедельник на своей странице в Twitter. - Пожалуйста, соблюдайте правила использования масок [в общественных местах], гигиены и социальной дистанции. Надеюсь, в скором времени увидимся".

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 249 тыс., умерли 5 974 человека, выздоровели 230 969.

Правительство России приняло решение о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения, прекращенного 27 марта из-за пандемии. На данный момент возобновлено авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.

Теги
ТурцияПандемия COVID-19
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