В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 228,3 тыс. человек

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 228 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 228 306 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего сделано более 32,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было проведено 230 тыс. исследований.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 922 853 случая заражения, выздоровели 732 968 человек, умерли 15 685. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.