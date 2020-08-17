Учебный год в школах Мурманской области начнется без торжественных линеек

МУРМАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области из-за пандемии приняли решение начать учебный год в школах 1 сентября без торжественных линеек. Об этом в понедельник заявила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина на оперативном совещании в правительстве региона.

"Новый учебный год для обучающихся Мурманской области начнется 1 сентября. Формат Дня знаний будет обновлен с учетом защиты здоровья детей. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий традиционные торжественные линейки проводиться не будут", - сказала Головина.

Она добавила, что в День знаний во всех школах и колледжах региона вместо линеек пройдет Урок Победы, посвященных 75-летию Победы и 35-летию присвоения Мурманску почетного звания "город-герой".

При этом, сообщила министр, учебный процесс во всех образовательных учреждениях будет организован в традиционном формате, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Перед началом занятий во всех школах, вузах и колледжах проведут уборку и дезинфекцию, при входе в здания будут проводить обязательную термометрию, установят санитайзеры, за каждым классом закрепят определенный кабинет, обеспечат минимизацию контактов на переменах и дистанцию между столами в классах - 1,5 м.