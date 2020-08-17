Мониторинг не выявил наличие паров ртути и других опасных веществ в Усолье-Сибирском

ТАСС, 17 августа. Результаты проведенного военнослужащими сводного отряда Минобороны РФ анализа свидетельствуют об отсутствии паров ртути в воздухе и воде в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области, рядом с которым на промплощадке хранятся емкости с опасными химвеществами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

"Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели сбор проб и анализ воздуха в спальных районах и на оживленных улицах города на наличие в нем паров ртути и аварийно-химических опасных веществ, <…> был проведен забор воды из городского водоема, а также сбор проб грунта на прилегающей к нему территории. <…> Результаты проведенного экспресс-анализа показали, что химическая обстановка в городе остается в норме", - говорится в сообщении.

Сводный отряд Минобороны из 60 военнослужащих и 20 единиц техники прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа для ликвидации экологического ущерба на территории "Усольехимпром".

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тыс. человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза, а также хранятся емкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ.