Дегтярев предлагает разработать вместе с Китаем проект возрождения Амура

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассчитывает реализовать совместно с Китаем проект по восстановлению Амура. С таким предложением глава региона намерен обратиться к федеральным властям.

"Я планирую обратиться к руководству страны с новым проектом восстановления Амура", - сообщил в понедельник Дегтярев в Instagram.

По его словам, Амур 30 лет назад и Амур сегодня - это "две разные реки". "Амур отравлен, купаться в нем практически невозможно, биоресурсы разбазариваются, рыба наша. Это требует вмешательства в том числе федерального центра, причем с нашими китайскими соседями. Это должно быть межгосударственное мероприятие по сохранению и восстановлению и возрождению реки Амур", - считает врио губернатора.

Амур является одной из крупнейших рек страны. Протяженность Амура от его истоков в Монголии до впадения в Охотское море составляет 4 444 км, из них почти половина является границей между Россией и Китаем.