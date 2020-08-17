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В России число поставленных на учет иностранцев сократилось почти вдвое

Их насчитывается 6 018 627

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Почти в два раза в России с начала года сократилось число иностранных граждан, которые были поставлены на миграционный учет. Об этом говорится в статистических данных МВД РФ.

"За январь-июль 2020 года количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства [составило] 6 018 627 человек", - говорится в материалах. В прошлом году эта цифра составила около 11 млн человек.

Кроме того, также сократилось в два раза количество оформленных разрешений на временное проживание иностранцев на территории России и разрешений на работу.

Ранее правительство России из-за распространения новой коронавирусной инфекции временно запретило въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства.

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