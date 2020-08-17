Медиков привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Медицинские работники, а также лица из групп риска, будут привиты от коронавируса в первую очередь параллельно с проведением третьего, или пострегистрационного этапа исследований вакцины. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована "на условиях". В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования", - говорится в сообщении.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле.