На Кубани запустили программы реабилитации после коронавируса

"Ситуация тут не очень простая: на базе санаторно-курортного комплекса в регионе реализуется много программ по реабилитации после ДТП, инсультов, других заболеваний. Коронавирус все еще остается малоизученным, поэтому пока невозможно разработать и общие меры реабилитации. Для каждого человека они индивидуальны и некоторые санатории уже запустили такие программы, но так как заболевание еще до конца не изучено, основной упор сделан на общем укреплении организма и иммунной системы, в программу включены дыхательные упражнения, физиотерапия, ЛФК", - рассказала Минькова.

По ее словам, также в регионе реализуются программы реабилитации для медиков, которые непосредственно оказывают помощь пациентам, инфицированным коронавирусом. "За рамками существующих программ мы оказываем поддержку медикам, которые непосредственно работали с инфицированными коронавирусом. Врачи вынуждены были соблюдать изоляцию, неделями не видели свои семьи, чтобы поддержать их, на региональном уровне мы предоставляем медикам возможность отдохнуть. Хочу поблагодарить те гостиницы и пансионаты, руководители которых сами приняли такое решение: они дают квоту и абсолютно бесплатно принимают наших медиков с семьями на отдых", - отметила вице-губернатор. Она уточнила, что в общей сложности длительным отдыхом уже смогли обеспечить 120 медиков, еще около 60 сотрудников медорганизаций приняли участие в турах выходного дня.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в регионе работают более 200 санаториев и здравниц. Ранее министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева сообщала, что на Кубани планируют разработать программы оздоровления и реабилитации выздоровевших после коронавируса.