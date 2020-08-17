На Кубани сохранили финансирование и темпы строительства соцобъектов

"Мы сохранили все объемы финансирования строительства - это принципиальная позиция губернатора Вениамина Кондратьева. Губернатор поставил задачу за пять лет (с 2015 года) в Краснодарском крае ввести 50 новых школ, и эта задача к концу года будет выполнена. У нас стройки соцобъектов не были приостановлены даже на период пандемии", - сказала Минькова.

Она добавила, что в этом году в Краснодаре построят пять школ на 4,7 тыс. мест, по одной школе - в девяти муниципалитетах: Анапе, Армавире, Геленджике, Сочи, Новороссийске, Кореновске, Тимашевске, Каневской и в хуторе Новоукраинский Крымского района. Также планируется завершить строительство девяти детских садов и шести пристроек к ним на 2,2 тыс. мест. Касаемо медицины, для повышения доступности оказания услуг населению только в курортных городах в этом году планируется сдать в эксплуатацию 19 ВОПов и 26 ФАПов, в том числе, будут установлены ВОПы в привлекательных для туристов Ейском и Темрюкском районах, а также ФАП в Анапе.

По словам Миньковой, в 2022 году планиурется завершить строительство детской больницы. "Детская больница нам очень нужна, потому что ряд операций сейчас не делаются на территории Краснодарского края, мы вынуждены отправлять деток в Петербург, в Москву, в центры, где могут оказать такую помощь, особенно это касается детей с онкологией. Сегодня новая больница, новые реанимационные возможности позволят нам эти операции проводить здесь, на месте. Но еще задача - найти специалистов такого уровня, скорее всего, нам нужно будет их приглашать из столицы либо из Санкт-Петербурга. Строительство детской больницы в рамках нацпроекта, завершим в 2022 году, краевой - в 2023, либо в 2024 году", - рассказала собеседница агентства.