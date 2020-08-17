В России коронавирусом за сутки заразились 4 892 человека

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 892, общее количество инфицированных достигло 927 745. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост второй день составляет 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%) Чукотском автономном округе (0,0%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Чеченской республике (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Камчатском крае (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Брянской области (0,3%), Смоленской области (0,3%), Тульской области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).

В частности, новые 690 случаев выявлены в Москве, 159 - в Санкт-Петербурге, 153 - в Московской области, 141 - в Свердловской области, 132 - в Ставропольском крае.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 175 904 человека.

Количество выздоровевших

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 133. Согласно данным штаба, всего выздоровел 736 101 человек, что составляет 79,3% от общего числа заразившихся в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 819 пациентов в Москве, 217 - в Ханты-Мансийском АО, 201 - в Республике Чувашия, 148 - в Московской области, 143 - в Республике Башкортостан.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 55 против 68 днем ранее, это минимальное суточное значение с 27 апреля. Всего от инфекции умерли 15 740 человек, что составляет 1,7% от всех заразившихся.

За сутки было зарегистрировано 10 летальных исходов в Москве, по 5 - в Мурманской и Свердловской областях, по 3 - в Иркутской и Новосибирской областях, еще в 20 регионах число умерших не превышало 2.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 55 против 68 днем ранее, это минимальное суточное значение с 27 апреля. Всего от инфекции умерли 15 740 человек. Доля умерших составляет 1,7% от общего числа заразившихся в РФ.