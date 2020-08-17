Россельхознадзор может осенью начать испытание вакцины против коронавируса для животных

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор планирует осенью начать масштабные испытания вакцины против коронавируса нового типа для животных. Об этом сообщил в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Сейчас мы работаем над созданием вакцины для животных против новой коронавирусной инфекции. Пока говорить о сроках готовности вакцины рано, но я думаю, уже осенью будут готовы образцы для широких производственных испытаний", - сказал Данкверт.

Вакцина разрабатывается подведомственным Россельхознадзору Федеральным центром охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") совместно с учеными Научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны России, сообщил он.

В первую очередь вакцина нужна для норок, отметил он, поскольку в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса было уничтожено несколько миллионов куньих. Это связано с тем, что они быстро передают вирус друг другу, кроме того, зафиксированы случаи передачи заболевания от норок человеку, пояснил руководитель Россельхознадзора.

"В нашей стране порядка сотни предприятий, занимающихся разведением норок, мы должны предусматривать потенциальные риски. Сначала необходимо завершить процесс разработки, а потом посмотреть, будет ли спрос. В первую очередь мы делаем ее для российских зверохозяйств и для тех, кто хочет привить домашних питомцев", - сказал глава ведомства.

В России пока зафиксировано два случая коронавируса у домашних животных - у кошек в Москве и в Тюмени, напомнил он. Вполне вероятно, что через какое-то время люди захотят прививать кошек, которые заражаются новой коронавирусной инфекцией, отметил Данкверт.