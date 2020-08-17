Удмуртия в 2020 году выделит вдвое больше средств на подготовку муниципалитетов к зиме

ИЖЕВСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году выделят 200 млн рублей на подготовку муниципальных образований к отопительному периоду. Это в два раза больше, чем в предыдущие годы, сообщил в понедельник на аппаратном совещании органов госвласти министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин.

"Принято решение о выделении 200 млн рублей на мероприятия по подготовке к отопительному периоду из бюджета Удмуртской Республики. Напомню, что в предыдущие годы выделялось по 100 млн рублей, в этом году выделено в два раза больше. Указанные средства муниципальные образования направляют на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры и приобретение необходимого материала для подготовки", - сказал Сурнин.

Он отметил, что сейчас заключаются необходимые контракты, работы будут выполнены в установленные сроки. Необходимые акты и паспорта готовности муниципалитеты должны получить до 15 ноября.

Согласно представленным данным, общая готовность жилищно-коммунального комплекса республики к отопительному периоду на данный момент составляет почти 75%. Так, жилфонд готов на 82%, детские учреждения - на 71%, водопроводные сети - почти на 82%. Всего региону необходимо подготовить более 900 котельных, 700 лечебных учреждений, чуть более 700 детских учреждений и почти 850 организаций соцкультбыта.