Температура воздуха в Японии превысила 40 градусов и достигла исторического максимума

ТОКИО, 17 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Столбик термометра в центральном японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) днем поднялся до 41,1 градуса Цельсия, что стало повторением исторического температурного рекорда два года назад. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

Предыдущий такой же показатель зафиксирован 23 июля 2018 года в городе Кумагая в соседней с Токио префектуре Сайтама. Хамамацу расположен на побережье Тихого океана. Там, как и в самой Сидзуоке, несмотря на расстояние всего 200 км до Токио, климат гораздо мягче, чем в столице. Поэтому среднегодовая температура там выше, а зимой снег выпадает еще реже.

В понедельник температура воздуха практически во всех районах Японии приблизилась к максимальным показателям. В Нагое и Осаке столбик термометра поднимался до 39 градусов, а в Токио - до 36. К концу недели жара в Японии должна ослабнуть на пару градусов. Также, по прогнозам, могут пойти дожди.

Жаркая погода обычно устанавливается в Японии в середине июля после завершения сезона дождей. Однако в этом году весь июль был пасмурным, а на страну обрушились рекордные по интенсивности осадки, которые привели к сходу оползней и разливам рек.

К настоящему времени по всей Японии из-за жары в больницы с тепловыми ударами попали более 10 тыс. человек. Около 30 умерли. В основном это пожилые люди, которые из экономии могут не включать кондиционер на достаточное охлаждение, либо работать долго в саду или огороде под открытым солнцем. Также в этом году из-за пандемии коронавируса почти все носят маски, в том числе на улице, что увеличивает риск теплового удара.