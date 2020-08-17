C 1 августа в Анталью приехало более 120 тыс. туристов из России

АНКАРА, 17 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Почти 121 тыс. туристов из России приехали в курортный город Анталью с начала авиасообщения между РФ и Турцией. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС источник в авиавластях республики.

"С 1 по 16 августа в Анталью приехало 120 937 гостей из России, - отметил собеседник агентства. - При этом 10 августа, в первый день начала прямых авиаперелетов из российских городов в Анталью, в туристическую столицу Турции прибыло более 22 тыс. россиян".

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 249 тыс., умерли 5 974 человека, выздоровели 230 969.

Правительство России приняло решение о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения, прекращенного 27 марта из-за пандемии. На данный момент возобновлено авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.