Росатом проведет онлайн-квартирник для сотрудников отрасли

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Росатом организует онлайн-концерт "Квартирник Росатома" 20 августа в 17:00 мск - в день рождения отечественного атомпрома, сообщили в понедельник в департаменте коммуникаций госкорпорации. Квартирник пройдет для всех работников атомной промышленности, ветеранов отрасли, их семей, жителей "атомных" городов, ЗАТО.

"Квартирник Росатома" на онлайн-площадке atom75.ru станет первым крупным отраслевым событием в рамках юбилейной программы. Он посвящен главным историческим достижениям атомной промышленности. Вместе с ведущим зрители будут вспоминать, как создавался ядерный щит СССР, как строилась первая в мире АЭС, как Россия стала первой и единственной в мире страной - обладательницей атомного ледокольного флота. Во время исторической части мероприятия будут показаны кадры хроники и выступлений ветеранов отрасли. Между экскурсами в историю артисты будут исполнять всеми любимые композиции. В прямом эфире можно будет услышать "Хор Турецкого" и арт-группу Soprano.

Квартирник в режиме онлайн - это возможность собрать вместе ветеранов и сотрудников отечественного атомпрома из разных городов и стран, в теплой атмосфере вспомнить значимые факты об истории отрасли, об отцах-основателях, которые стояли у истоков атомного проекта и мирного освоения ядерной энергии. Во время трансляции будет работать смс-чат, и каждый зритель при желании сможет поздравить коллег и всю отрасль, передать теплые слова и пожелания людям, с которыми когда-то работал или продолжает работать.

"Атомная промышленность - это в первую очередь люди. Сотни тысяч неравнодушных, увлеченных своим делом людей, которые создавали и продолжают совершенствовать уникальную отрасль, чьими достижениями может гордиться страна", - говорится в сообщении.

Точкой отсчета в истории отечественной атомной отрасли можно считать создание 20 августа 1945 года Специального комитета при Государственном комитете обороны СССР - особого органа управления работами по урану, состоящего из высших государственных деятелей и ученых-физиков. В 2020 году отмечается 75-летие атомной промышленности. Программа юбилейных мероприятий рассчитана на 75 дней, начиная с 20 августа. За это время пройдут более сотни онлайн- и офлайн-мероприятий разного масштаба, включая концерты, фотовыставки, запуск диджитал-проектов, образовательные и просветительские мероприятия, участником которых может стать каждый житель РФ.

Технологический лидер

Госкорпорация "Росатом" (полное название - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") - один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах.

Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику.

Госкорпорация объединяет свыше 300 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности около 270 тыс. человек.