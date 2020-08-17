Глава Севастополя поручил усилить проверки кафе и гостиниц на соблюдение санитарных правил

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в понедельник поручил подчиненным увеличить число проверок гостиниц и кафе на предмет выполнения санитарных требований в период пандемии.

Согласно данным, озвученным в понедельник на аппаратном совещании городского правительства, за минувшую неделю проверили пять средств размещения и 12 предприятий общественного питания. Как выяснилось, в каждой категории по две организации нарушают требования работы. Составлены соответствующие протоколы. На этой неделе планируется проверить 10 объектов размещения и около 10 объектов общепита, еще пять точек питания находятся на контроле по итогам прошедших ранее проверок.

"Туристический сезон в самом разгаре, все зарабатывают деньги, но это [приток туристов] приводит и к высоким рискам. Давайте, увеличьте интенсивность проверок, охват. Потому что 12 за неделю это очень мало", - сказал Развожаев, выслушав доклад.

Он поручил представить ему соответствующий график.

По данным правительства, в конце весны - начале лета в городе фиксировались только единичные случаи коронавируса, коэффициент распространения инфекции был ниже единицы. Однако во второй половине июня город начал принимать туристов, за месяц возобновили работу объекты культуры и службы сервиса. После этого число новых случаев стало расти. Режим повышенной готовности, введенный в Севастополе из-за коронавируса, продлили до конца лета.