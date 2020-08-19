Преображение Господне: освящение винограда и яблок, традиции и история

Почему праздник называется Преображением Христа

​Преображение Господне относится к двунадесятым праздникам, то есть тем, которые связаны с жизнью Иисуса Христа и его Матери — Пресвятой Девы Марии.

Этот знак божественной сущности Иисуса, данный при его земной жизни, описан в трех Евангелиях: от Луки, от Марка и от Матфея. Описания весьма схожи: за сорок дней до своего распятия Христос с тремя учениками — Петром, Иаковым и Иоанном — отправился на север Израиля, в Галлилею. Там во время молитвы и произошло преображение: "И просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет", а после на учеников спустилось белое облако и раздался глас Божий: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте".

Пораженные ученики упали на землю перед своим учителем, но он поднял их и попросил не рассказывать никому об увиденном чуде до того момента, пока он не воскреснет из мертвых.

Смысл праздника Преображения

Праздновать Преображение Господне христиане начали с IV века, когда Елена, мать императора Константина Великого, построила на горе Фавор храм в честь этого чуда, а спустя век праздник стал широко отмечаться на всем христианском Востоке. Считается, что Иисус явил ученикам свою божественную природу для того, чтобы в час испытаний они не дрогнули и не поколебались в своей вере.

Это чудо показало, какое преображение ждет человека в Царствии Небесном. А церковь в этот день призывает прихожан к духовному преображению.

Что можно и что нельзя есть на Преображение