Детские сады и школы в Астраханской области возобновили работу в обычном режиме

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Астраханской области разрешили возобновить работу детским садам, школам и профессиональным учебным заведениям после ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Более 100 дошкольных учреждений открылись в обычном режиме с понедельника, соответствующее постановление опубликовано на сайте областной администрации.

"Признать пункт 10 правил утратившим силу", - говорится в тексте постановления. В этом пункте говорилось об обеспечении выполнений требований Роспотребнадзора, касающихся санитарно-эпидемиологических мер безопасности, руководителями школ, детских садов и профессиональных учебных заведений.

"Около 90% детей вернулись в садик, часть из них посещали дежурные группы, остальные пока либо воздержались, либо не готовы. Перед открытием мы больше двух дней готовили помещения, обрабатывали, дезинфицировали и подвозили необходимые продукты. При подготовке соблюдали принцип "развода" посторонних людей, чтобы они не пересекались с персоналом", - рассказали ТАСС в одном из детских садов областного центра.

Ранее руководитель областного министерства образования Астраханской области Виталий Гутман говорил о том, что к работе приступят все 104 детских сада региона. Это связано с тем, что в области стабилизировалась эпидемиологическая обстановка, а показатель заболеваемости в регионе ниже среднего, чем по стране, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Носкова.

Как уточнили ТАСС в оперативном штабе региона, к посещению также разрешены школы, средние и высшие учебные заведения Астраханской области.

О ситуации в регионе

С 21 июня Астраханская область перешла на второй этап снятия ограничительных мер: возобновили работу магазины площадью до 800 кв. метров без отдельного входа, санатории, театры, некоторые учреждения образования, фитнес-центры, бассейны, кафе и рестораны, а также единственный в области зоопарк.

По последним данным областного Минздрава, в Астраханской области зафиксирован 5 229 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 4 297 человек, 59 пациентов умерли, коэффициент распространения коронавируса - 0,99.