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Пандемия COVID-19
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Учителей в России обяжут носить маски в новом учебном году

Как сообщили в Минпросвещения, детям можно их не носить
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС в понедельник на горячей линии Минпросвещения России.

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"Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, если учитель не будет соблюдать данное требование, то родители могут обратиться в администрацию школы.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил ТАСС, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября исходя из эпидемической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.

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Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия COVID-19
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