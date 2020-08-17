Верховный суд не разрешал работникам уходить на празднование дня рождения

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ при восстановлении на работе сотрудницы компании "Волгофарма" не разрешал работникам уходить с рабочего места для празднования дня рождения. Это следует из судебного акта, опубликованного на сайте суда.

"Дело направить на новое апелляционное рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - постановил Верховный суд.

В своей жалобе истица указывала, что была незаконно уволена в связи с несколькими прогулами, один из которых состоял в том, что она ушла на четыре часа раньше с рабочего места для празднования дня рождения. Ранее суды нижних инстанций отклонили иск уволенной сотрудницы.

Верховный суд отменил вынесение истице взысканий по ряду прогулов, так как по ним были пропущены сроки давности. В отношении 4-часового прогула, вызванного необходимостью отпраздновать день рождения, Верховный суд отметил позицию истицы о том, что она была отпущена с рабочего места по устному распоряжению начальника. Также суд отметил, что для увольнения работника по единичному прогулу необходимы особые основания, свидетельствующие об оправданности такой меры.

"Суд апелляционной инстанции формально подошел к рассмотрению настоящего дела, связанного с нарушением трудовых прав работника", - отмечается в решении Верховного суда.

При этом в судебном акте нет указаний на то, что работники могут покидать свои места для празднования дня рождения. Данный вопрос не был предметом рассмотрения в иске.