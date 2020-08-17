Эксперты АСИ предложили создать фонд для выплаты алиментов и портал для работающих мам

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) предложили создать фонд для выплаты алиментов и портал для трудоустройства женщин с детьми. Эти инициативы рассмотрены при подготовке к форуму "Сильные идеи для нового времени", сообщили в понедельник в пресс-службе агентства.

Сбор идей идет по семи тематическим направлениям форума на крауд-платформе. На платформе уже зарегистрировалось более 32 тыс. пользователей, подавших более 3,7 тыс. идей, в том числе 671 идею по направлению "Новая социальная политика". Они касаются здравоохранения, демографии, снижения уровня бедности, детского развития.

Так, депутат Московской городской думы Елена Николаева предложила создать государственный фонд, который взял бы на себя обязательства выплаты алиментов, тем самым сделав долг неплательщика долгом государству, а не частному лицу. "По разным расчетам, суммарный долг по алиментам в стране по итогам 2019 года превысил 150 млрд рублей, нет оснований полагать, что он резко уменьшился в 2020 году. По оценкам экспертов, 96% неплательщиков - это папы и 4% - мамы. Родители (как правило, это мамы) из неполной семьи обычно молчат об этом, потому что просто боятся, что, если опека узнает о недостаточном доходе, детей отнимут", - мотивировала депутат свое предложение.

Основатель и гендиректор проекта SelfMama Анна Зырянова предложила разработать программу трудоустройства мам с маленькими детьми и "пропагандировать идею того, что в семье работать должны двое". Ее идея включает создание онлайн-платформы с большим набором опций. Там можно будет найти работу или стажировку, пройти персональное обучение или переобучение, получить профессиональную психологическую помощь, карьерную или коучинговую консультацию, подобрать персонал для присмотра за детьми, получить консультацию по имеющимся возможностям и мерам поддержки для открытия своего дела, уточнили в пресс-службе АСИ.

"Во время пандемии к нам многие обращались за помощью. Но и сам бизнес приходил с предложениями, а некоммерческие организации подставляли плечо госорганам. Мы отправляли некоторые идеи в правительство. Но хороших скопилось так много, что мы решили провести форум для консолидации сильный людей и идей", - сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, которую цитирует пресс-служба.

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет в Сочи 27-28 сентября. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС. Авторы топ-100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на форуме в Сочи. Идеи, признанные лучшими на форуме, обозначат вектор развития различных сфер жизни в субъектах и в стране. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты разместят в библиотеке умных решений "Смартека" для тиражирования в регионах.