Санатории и курорты в Бурятии открылись для граждан старше 65 лет

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Санатории и курорты Бурятии возобновили работу для граждан старше 65 лет. Об этом сообщили журналистам в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

В марте все санаторно-курортные организации в республике закрылись из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В июне местные санатории начали работу с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности для местных жителей, с июля - для гостей из других регионов, однако для пожилых людей старше 65 лет в Бурятии сохранялись требования соблюдать режим самоизоляции.

"Для жителей Бурятии старше 65 лет открыты санаторно-курортные организации. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики", - сообщили в оперштабе.

Пенсионеры этой возрастной группы могут ходить в ближайшие магазины, заниматься физкультурой, гулять и ездить на дачи на личном автотранспорте. Работающим людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по согласованию с работодателем, за исключением работников сферы здравоохранения и тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования предприятия.

Всего в Бурятии зарегистрировано 4 663 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения коронавирусом, из них 2 626 - в городе Улан-Удэ. Ранее успешно завершили лечение и выписались из больниц 3 978 человек, умерли 46 человек. В настоящее время проходят лечение в стационарах республики 320 больных, на амбулаторном лечении находятся 319 пациентов.