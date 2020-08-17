Более 2,3 тыс. детей станут участниками фестиваля визуальных искусств в "Орленке"

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. XXIV Всероссийский фестиваль визуальных искусств стартовал в понедельник во всероссийском детском центре "Орленок". В нем примут участие более 2,3 тыс. детей из 11 регионов России, сообщил ТАСС директор центра Александр Джеус.

В начале августа сообщалось, что всероссийский фестиваль визуальных искусств пройдет с 16 по 24 августа в детском центре "Орленок", массовых мероприятий, учитывая ситуацию с пандемией, проводить не планируется. Детей ожидает ретроспектива фильмов Сергея Соловьева и выставка "Время пионерии и комсомола".

"В "Орленке" стартовал XXIV Всероссийский фестиваль визуальных искусств, который продлится до 24 августа. Участие в этом долгожданном событии примут свыше 2300 детей из одиннадцати регионов России. У ребят будет уникальная возможность пообщаться с артистами театра, кино и телевидения, деятелями культуры, режиссерами, фотохудожниками и клипмейкерами", - сказал Джеус.

Он уточнил, что в рамках фестиваля, дети посмотрят и оценят около 100 анимационных и художественных фильмов и более 30 телепередач - конкурсная часть фестиваля включает семь номинаций. Также детей ждет просмотр ретроспективы фильмов Сергея Соловьёва, отечественного кино и картин, посвященных 75-летию Великой Победы.

"Главное в фестивале - это глубокая вовлеченность детей в творческую атмосферу. Конечно, в этом году пандемия внесла в работу фестиваля свои коррективы: частично мероприятия пройдут в онлайн-формате. Но это не помешает и детям, и взрослым получить удовольствие от запланированных мероприятий", - добавил директор центра, отметив, что сам с большим удовольствием оказался бы на месте участников смены из-за того, что программа очень насыщена и увлекательна.

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого на сегодняшний день функционирует 10 детских лагерей, как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.