"Одноклассники" запустили музыкальный раздел с треками, которые пользователь еще не слушал

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" запустила новый музыкальный раздел "Только послушайте" с рекомендацией пользователям ранее не прослушанных треков. Об этом говорится в сообщении компании.

"Социальная сеть "Одноклассники" запустила на музыкальной витрине раздел "Только послушайте", в котором собрана подборка новых, ранее не прослушанных композиций. Обновление формирует для каждого пользователя индивидуальные плейлисты с помощью нейросети и помогает расширить музыкальный кругозор", - сообщили в компании.

Новый раздел доступен только тем пользователям, кто прослушал не менее 15 треков в соцсети. Принципиальным отличием подборки "Только послушайте" от другого раздела с рекомендованной музыкой "Для вас" стал новый подход к формированию подборок. Для этого комбинируется два типа алгоритмов: один из них основан на истории прослушивания и добавления песен в плейлисты, другой - на анализе звучания мелодий из альбомов пользователя.

Раздел "Только послушайте" будет обновляться раз в неделю. Новый рекомендательный раздел музыкальной витрины ОК доступен в десктопной версии, в дальнейшем он будет запущен в приложениях соцсети на iOS и Android, а также в мобильной версии сайта.

Ранее "Одноклассники" запустили алгоритм, который формирует индивидуальный профиль предпочтений на основе прослушанных треков и подбирает рекомендации в раздел "Для вас". После запуска обновления песни молодых артистов и малопопулярных жанров стали на 10% чаще попадать из рекомендаций в личные плейлисты пользователей.