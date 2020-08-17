Фестиваль "Таврида - АРТ" пройдет на 15 площадках и с трансляциями онлайн

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Формат фестиваля "Таврида - АРТ", который пройдет в Крыму в начале сентября, изменится в связи с коронавирусом. Его участники будут выступать на 15 площадках. чтобы избежать скопления людей, будут организованы онлайн-трансляции, а зрителями фестиваля смогут стать только местные жители, не более 1 тыс. человек в день. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе фестиваля.

"Фестиваль фестивалей "Таврида - АРТ" пройдет со 2 по 6 сентября 2020 года с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, установленных в связи с пандемией. В этом году формат значительно изменится: будут введены новые правила и специальные ограничения, а приехать на площадку в качестве зрителей смогут не более 1 тыс. человек в день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если в прошлом году фестиваль привлек множество туристов (всего "Тавриду - АРТ" посетили более 92 тыс. человек), то сейчас попасть сюда в качестве зрителей смогут только жители Крыма и Севастополя, оставив специальную заявку на сайте события, причем, ограничен возраст зрителей - от 18 до 35 лет. Пройти на территорию "Тавриды" можно будет, только предъявив паспорт и уникальный QR-код, который пришлют в случае подтверждения зрительской заявки; при этом у посетителя должен быть отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Еще одной из особенностей фестиваля в этом году станет наличие 15 сцен: концертная программа будет состоять из выступлений, проходящих на разных локациях вблизи арт-объектов - самых знаковых мест арт-кластера "Таврида", что позволит равномерно распределить зрительский поток. Среди обязательных мер безопасности: использование антисептиков, медицинских масок и перчаток, рециркуляторов, соблюдение социальной дистанции на специально промаркированной площадке.

"При этом любой желающий сможет увидеть онлайн-трансляции ключевых событий в социальных сетях проекта. Принципиально важно, что в 2020 году фестиваль фестивалей "Таврида - АРТ" пройдет по-новому: помимо событий на площадке арт-кластера, большая часть мероприятий будет проходить в онлайн-формате, - отметили в оргкомитете.

Ранее сообщалось, что в 2020 году участниками фестиваля фестивалей "Таврида - АРТ" станут 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств - резиденты арт-кластера "Таврида" и представители креативных сообществ. В рамках фестиваля ожидается съемка шоу- концерта "Таврида вдохновляет", а также масштабные арт-перформансы, среди которых световое арт-шествие "Мы вместе". Также в эти дни на площадке фестиваля пройдет выставка современного искусства, шоу от национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и парад маломерных судов с участием трехмачтового фрегата "Херсонес".