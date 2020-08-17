Синоптики прогнозируют потепление в Поволжье в конце недели

ТАСС, 17 августа. Антициклон придет на смену циклону, господствующему сейчас в Приволжском федеральном округе, осадки прекратятся, а температура повысится до 20-22 градусов. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

"Если сегодня еще циклонический характер циркуляции воздушных масс над Средним Поволжьем и Предуральем, то завтра уже в области циклона окажутся только восточные регионы - Удмуртия, Башкирия, большая часть Оренбургской области, частично Кировская область и восток Татарстана. Там кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер сохранятся. В Среднем Поволжье и Верхнем Поволжье - Нижний Новгород, Саранск, Пенза - характер погоды уже будет определять антициклон. Дожди здесь прекратятся, а температура будет близкой к средним многолетним значениям, к концу недели влияние антициклона только усилится", - сказал собеседник агентства.

Синенков рассказал, что в среду дожди сохранятся только в Башкирии и на востоке Оренбургской области. "Киров, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Самара, Саранск, Пенза будут под влиянием антициклона, и хотя ветер будет северным, но уже слабым и практически без осадков. В четверг антициклон только усилится, и вероятность осадков станет близкой к нулю. Они могут пройти только в Башкирии и Удмуртии, и то будут небольшими", - пояснил он.

По данным центра "Фобос", в пятницу антициклон сохранится, кратковременные дожди ожидаются лишь на востоке Поволжья, но они будут носить локальный характер. В Нижнем Новгороде практически всю неделю без осадков, температура до четверга будет в пределах 16-18 градусов, в пятницу, субботу, воскресенье повысится до 23 градусов. В Кирове кратковременные дожди пройдут в середине недели, температура при этом будет в пределах 13-15 градусов, в субботу - воскресенье - 20-22 градуса и без осадков. В Казани всю неделю без осадков, в середине недели температура будет около 15 градусов, в конце недели - 19-20 градусов. "В Пензе без осадков, только в воскресенье возможен кратковременный дождь. Температура - от 18 до 21 градуса с переменной облачностью. Аналогичная погода в Саранске и Самаре", - уточнил Синенков.

В Уфе вероятность дождей сохраняется в среду, четверг и в пятницу, температура - около 13-14 градусов. В субботу - воскресенье без существенных осадков, температура повысится до 18-19 градусов. В Чебоксарах кратковременный дождь возможен в пятницу и в субботу, температура всю неделю будет в пределах 15-17 градусов, в пятницу повысится до 20-21 градуса. Аналогичная погода будет и в Ульяновске.

Несмотря на дождливую погоду, в некоторых регионах установилась высокая пожарная опасность. Например, по данным региональных ГУ МЧС, в Кировской области прогнозируется 1, 2 и 3 класс пожарной опасности, возможно возникновение очагов природных пожаров, в Оренбургской области пятый класс пожарной опасности прогнозируется в двух муниципальных образованиях - городе Оренбурге и Илекском районе, а в нескольких районах Саратовской области объявлен оранжевый уровень опасности - пожарная опасность 5 класса. Такая ситуация сохранится в регионе до конца рабочей недели, при этом ее может осложнить сильный ветер с порывами 15-18 м/с, а также грозы. Усиление северо-западного ветра с порывами до 15-17 м/с 18 августа, по данным МЧС республики, ожидается и в Удмуртии.