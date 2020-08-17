Верховный суд признал экстремистским движение "АУЕ"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Верховный суд России признал общественное движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - сказала представитель суда. Организацию признали экстремистской и запретили на территории РФ.

В пресс-службе Генпрокуратуры ТАСС сообщили, что участники общественного движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) устраивали массовые беспорядки и экстремистские правонарушения.

"В судебном заседании установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией - молодежным движением экстремистской направленности. В рамках движения и в его интересах участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки", - сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве отмечают, что деятельность движения представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию. "Запрет деятельности АУЕ позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства", - добавили в Генпрокуратуре.

14 августа генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения, уделить внимание противодействию распространению среди подростков идеологии движения "АУЕ".

Идеология "АУЕ" пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней.