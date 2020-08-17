В Турции рассчитывают, что число туристов из России в этом году превысит 2 млн

АНКАРА, 17 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Федерация отельеров Турции (TUROFED) рассчитывает, что до конца года республику посетит более 2 млн туристов из России. Об этом сообщил в понедельник в беседе с ТАСС представитель федерации Неджип Боз спустя неделю после открытия прямых авиарейсов между Антальей и рядом российских городов.

"Вы знаете, что российские туристы очень важны для нас, они любят нашу страну и являются локомотивом нашего туризма. Наш туристический сектор страдает без гостей из РФ, - подчеркнул он. - С открытием авиасообщения мы столкнулись с тем, что спрос на путевки в Турцию оказался выше наших ожиданий. Если сезон продлится без ограничений [в рамках борьбы с коронавирусом], то мы надеемся, что нашу страну посетит свыше 2 млн туристов [из России]".

Представитель TUROFED также прокомментировал рост случаев новых заболеваний коронавирусом в стране, который наблюдается в последние недели в Турции. "Рост заболеваемости никак не связан с приезжающими гостями, - уверен Боз. - Это может быть связано с открытием Айя-Софии (с 24 июля 2020 года в соборе Святой Софии в Стамбуле возобновились мусульманские поклонения - прим. ТАСС) и с неосторожным поведением людей во время празднования [Курбан-байрама]".

Между тем в федерации отметили, что "принимаемые турецкими властями меры по обеспечению безопасности туристов находятся на высоком уровне". "Министерство культуры и туризма Турции постоянно регулирует ситуацию циркулярами, часто проводятся проверки [туристических объектов]. Однако, конечно, если туристы будут выходить с территории отелей и не соблюдать меры предосторожности, то существует вероятность заразиться", - добавил Неджип Боз.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 249 тысяч, умерли 5 974 человека, выздоровели 230 969.

Правительство России приняло решение о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения, прекращенного 27 марта из-за пандемии. На данный момент возобновлено авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.