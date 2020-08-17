Ульяновский губернатор намерен построить в регионе инфекционный госпиталь

УЛЬЯНОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Многофункциональный инфекционный госпиталь планируется построить в Ульяновской области. Об этом в понедельник сообщил губернатор Сергей Морозов на аппаратном совещании с членами правительства, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Сергей Морозов предложил обратиться к руководству страны с просьбой о возможности строительства многофункционального инфекционного госпиталя в Ульяновской области", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пока не сообщается о выборе площадки для его размещения и о сроках строительства учреждения.

Морозов также предложил увеличить субсидирование областной программы по бесплатной реабилитации медицинских специалистов, которые работают с пациентами с коронавирусом. Этот вопрос будет находиться на личном контроле губернатора.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области подтверждено 10 839 случаев заражения коронавирусом. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 7 710 человек, умерли 73 пациента с инфекцией.