В Саратове открыли мемориальную доску Олегу Табакову

САРАТОВ, 17 августа. /ТАСС/. Открытие мемориальной доски Олегу Табакову состоялось в Саратове в день рождения артиста. Мероприятие прошло в закрытом формате в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает администрация города.

"17 августа, в честь 85-летия со дня рождения народного артиста СССР и Почетного гражданина Саратовской области Олега Табакова прошло открытие мемориальной доски на доме, где он проживал", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что разместить доску на доме, где жил артист, предложили сами саратовцы, многие из которых лично знали Табакова.

Ранее в память о легендарном земляке в Саратове также установили памятную доску на Дворце творчества детей и молодежи, где Табаков начинал свой творческий путь. Самому Дворцу также присвоено имя артиста. В прошлом году впервые в Саратовской области прошел театральный фестиваль "Уроки Табакова", который решили сделать традиционным.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Табаков снялся более чем в 100 фильмах, и сыграл примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960 год), "Семнадцать мгновений весны" (1973 год), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978 год), "Москва слезам не верит" (1979 год).

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83 году жизни.