Губернатор Владимирской области второй раз за месяц ушел на самоизоляцию

ВЛАДИМИР, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин ушел на самоизоляцию после того, как врио заместителя главы региона Романа Годунина отстранили от работы по медицинским показаниям. Об этом в понедельник сообщил губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Как пояснили ТАСС в администрации Владимирской области, у врио вице-губернатора тест на коронавирус показал положительный результат. 31 июля глава региона уходил на самоизоляцию после празднования дня ВМФ в Севастополе, где общался с заразившимся коронавирусной инфекцией губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Тогда тест владимирского губернатора на коронавирус показал отрицательный результат.

"Второй раз за это лето я вынужден уйти в самоизоляцию. Из областного управления Роспотребнадзора получил предписание с сегодняшнего дня по медицинским показаниям временно отстранить от работы врио заместителя губернатора Романа Годунина. Мы с Романом Сергеевичем проводили совещания на прошлой неделе, поэтому его отстранение автоматически означает для меня обязанность сдать анализ на коронавирус и самоизолироваться до получения результатов", - сообщил губернатор, отметив, что во время самоизоляции продолжит работать в дистанционном режиме.

Коллегам, которые на прошлой неделе контактировали с врио вице-губернатора, Сипягин также рекомендовал уйти на самоизоляцию.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с распространением коронавирусной инфекции во Владимирской области, в регионе к 17 августа зарегистрировано 5 948 случаев заболевания, 5 280 пациентов выздоровели, 184 человека умерли.